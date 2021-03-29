ضبط أسلحة وذخائر لإرهابيين في ريف درعا السورية

ضبط الجيش السوري اليوم كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر بعضها أمريكي الصنع من مخلفات الإرهابيين خلال استكمال أعمال تأمين ريف درعا الغربي.وذكر مصدر رسمي،لوكالة الأنباء السورية أنه خلال القيام بتمشيط مناطق بالريف الغربي للمحافظة تم ضبط أوكار فيها أسلحة وذخائر وصواريخ مضادة للدروع من مخلفات الإرهابيين مبينا أنه من بين الأسلحة عدد كبير من “البنادق الآلية ورشاشات متوسطة وقواذف ار بي جي وحشواتها وصواريخ نوع مالوتكا وكاميرات حرارية وقناصات”.وأشار المصدر إلى أن الأهالي لعبوا دورًا مهما في الكشف عن هذه الأسلحة مؤكدًا أن القوى الأمنية ووحدات الجيش مستمرة في تمشيط المناطق تباعًا لرفع ما خلفته المجموعات الإرهابية من أسلحة وعبوات ناسفة وذلك حفاظًا على سلامة المدنيين في المنطقة.