استهداف رتلين للتحالف الدولي في جنوب العراق

أفادت وسائل اعلام عراقية، اليوم الاثنين، بأن رتلين تابعين للتحالف الدولي استهدفا في محافظتين بجنوب العراق.وأشارت وكالة الانباء العراقية، إن "شاحنة عراقية توصل الدعم اللوجستي إلى التحالف الدولي، تعرضت إلى الاستهداف بعبوة ناسفة في محافظة ذي قار، مما أدى إلى احتراقها".وأضافت، أن "عبوة أخرى انفجرت صباح اليوم على رتل آخر في محافظة بابل جنوب البلاد أيضا".يذكر أن أرتال التحالف الدولي في العراق والأرتال المدنية التي توصل الدعم اللوجستي لها، تتعرض للاستهداف المستمر في المحافظات الجنوبية.