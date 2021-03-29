الحرس الثوري الإيراني يعلن تفكيك «خلية إرهابية»

أعلن فيلق تابع للحرس الثوري الإيراني، في محافظة خوزستان جنوب غربي البلاد، عن تفكيك "خلية إرهابية" في مدينة شوش التابعة للمحافظة.ونقلت وكالة أنباء الإيرانية (إرنا) عن الفيلق: "عند الساعة الواحدة فجر الجمعة قامت خلية إرهابية تابعة لما يسمى بـ حركة النضال (العربي لتحرير الأهواز) بالهجوم وإطلاق النار على أماكن عسكرية وشرطية في مدينة شوش بهدف اقتحامها، إلا أنه تم التصدي لعنصري الخلية اللذين أصيبا بجراح".وأضاف البيان أن "أحد الإرهابيين لقي حتفه خلال نقلهما إلى المستشفى"، موضحا أنه تم ضبط بنادق كلاشينكوف وعتاد معهما.