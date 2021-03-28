الإحصاء: 810 مليون دولار صادرات مصر لأسبانيا خلال عام

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مصر لأسبانيا بلغت 809.8 مليون دولار خلال عام 2020 مقابل 1.043 مليار دولار خلال العام السابق عليه، بانخفاض قدره 233.6 مليون دولار خلال عام.

ولفت تقرير الإحصاء، إلى أن واردات مصر من أسبانيا سجلت 1.5 مليار دولار خلال عام 2020 مقابل 1.7 مليار دولار خلال العام السابق عليه، بانخفاض 200 مليون دولار خلال عام.

يشار إلى أن جملة صادرات مصر لدول العالم قد بلغت 27.5 مليار دولار خلال عام 2020 مقابل 30.5 مليار دولار خلال عام 2019، بانخفاض 2.9 مليار دولار خلال عام، فيما تراجعت الواردات من 76.3 مليار دولار لـ 69.6 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.