إندونيسيا: أحد الموالين لـ«داعش» متورط في هجوم كنيسة ماكاسار

‏أعلنت الشرطة الإندونيسية، مساء اليوم الأحد، أن أحد منفذي الهجوم على كنيسة مدينة ماكاسار ينتمي لجماعة موالية لتنظيم داعش.وأوضح المتحدث باسم الشرطة أن المتهم ينتمي إلى جماعة أنصار الدولة المتطرفة الموالية لداعش وسبق أن هاجمت ثلاث كنائس في اندونيسيا، وكذلك في الفيليبين.وضرب انفجار كنيسة في مدينة ماكاسار الإندونيسية، اليوم فيما أظهرت التحقيقات الأولية أن انتحاري فجر نفسه خارج الكاتدرائية في ماكاسار بمقاطعة سولاويزي الجنوبية في إندونيسيا.وقال قس في الكنيسة، إن شخصًا أصيب في صد الانتحاري، وفي الإجمالي أصيب 10 أشخاص، بعضهم إصابات خطيرة.