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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مجلس التعاون الخليجي يعرب عن حرصه على تعزيز العلاقات مع روسيا

الأحد 28/مارس/2021 - 05:47 م
التعاون الخليجي
التعاون الخليجي
وكالات
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أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف فلاح مبارك الحجرف، حرص دول المجلس على تعزيز علاقات التعاون بينها وبين روسيا في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين.

وذكرت وكالة الانباء السعودية "واس" أن سفير روسيا لدى السعودية سيرجي كوزلوف والحجرف ناقشا خلال اللقاء الذي عقد في الرياض اليوم الأحد آخر التطورات على الصعيد الإقليمي والدولي ذات الاهتمام المشترك لاسيما في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.

كما تم بحث أولويات التعاون بين الجانبين وما يعززها لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة، وذلك في إطار مذكرة التفاهم التي تم إبرامها في عام 2011 لتعزيز التعاون بين الجانبين في جميع المجالات".

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