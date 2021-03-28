صحيفة بريطانية تسلط الضوء إلى فرض إيران قيود جديدة على الإنترنت

سلطت صحيفة ذا تايمز البريطانية، اليوم الأحد، الضوء إلى فرض السلطات الإيرانية قيود جديدة على الإنترنت وحظر تطبيقات التواصل الاجتماعي بشكل كامل، واستبدالها ببديل وطني يمكن مراقبته ورصده.وأوضحت الصحيفة أنه في ظل "الإنترنت الوطني"، لن يتمكن الأشخاص العاديون - غير السياسيين - من الوصول إلى جوجل أو إنستجرام أو غيرهما من المواقع والمنصات الأخرى، ما قد يعني عزلهم عن بقية العالم، وبقائهم تحت أعين السلطات، ورقابتها الوثيقة.