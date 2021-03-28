انطلاق عملية عسكرية بين سامراء وصلاح الدين وديالى بالعراق

أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول انطلاق عملية تفتيش وتطهير على الحدود الفاصلة بين عمليات سامراء وصلاح الدين وديالي.وقال رسول - وفقا لقناة (السومرية) الإخبارية، اليوم الأحد، إن "قوة عسكرية نفذت عملية تفتيش وتطهير على الحدود الفاصلة بين عمليات سامراء وصلاح الدين وديالى من جهة حاوي نهر العظيم".وأوضح أن العملية أسفرت عن العثور على وكر يحتوي على صاروخ "كاتيوشا" وطائرة مسيرة وجثة مجهولة الهوية.