رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«محمد كاراتيه».. الجندى المجهول فى حادث قطارى سوهاج (صور)

الأحد 28/مارس/2021 - 02:36 م
الجندى المجهول
الجندى المجهول
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
طباعة
بالرغم من أن حادث قطاري سوهاج كان مؤسفًا للغاية، إلا أنه كان هناك جانب مضيء أظهر معدن الشعب المصري في وقت الأزمات.

فعلى الجانب الآخر، كان هناك جنود مجهولون وقت الأزمة هم أبطال شعبيون ظهروا لإنقاذ الأرواح ولولاهم بعد إرادة الله لكنا أمام أعداد كبيرة تجاوزت 22 متوفى.

المشهد الأول لشاب فى نهاية العقد الثانى من العمر يدعى "محمد أحمد" يعرفه موزعوه بمحمد كاراتيه نسبة إلى عمله في بيع كراتين المنتجات الغذائية على المحلات، وهو شاب بسيط من قرية الصوامعة غرب التي وقع بها الحادث، أخذ يجرى ناحية القطار كالمجنون وعندما لاحظ بعد المسافة للوصول لأقرب كوبري يمكن نقل المصابين اليه والذي يبعد مسافة كيلو عن موقع الحادث، قام وهو مجموعة من أصدقائه بإلقاء عدد من جذوع النخيل في الترعة المجاورة للحادث، لكي يتمكنوا من مرور المنقذين والمسعفين وشباب القرية عليها لإنقاذ الضحايا، ولم يكتف بذلك بل قام بالنزول بكامل ملابسه في قاع الترعة ليمد يده ويكون سندا وعونا لمن يمرون فوق هذا الجسر المصطنع لكسب الوقت وإنقاذ الضحايا إلى الجهة المقابلة، والتي تقف عليها سيارات الإسعاف عاجزة عن المرور.

وعقب محمد أحمد، أثناء حديثه لـ"الدستور" قائلا: إن هذه أزمة والكل معرض للوقوع فيها، وكان من الممكن أن أكون أنا داخل القطار أحد المصابين، فأي شخص في مكانى سيقوم بنفس الشيء وربما أكثر، وقد يكون أحدًا من إخوتى وأصدقائى أو أقاربي.

وكانت محافظة سوهاج شهدت حادثًا مأساويًا الجمعة الماضية، لاصطدام قطارين رقمي 2011 و157 مما أسفر عن إصابة 185 مصابًا ووفاة 22.
«محمد كاراتيه».. الجندى المجهول فى حادث قطارى سوهاج (صور)
«محمد كاراتيه».. الجندى المجهول فى حادث قطارى سوهاج (صور)
«محمد كاراتيه».. الجندى المجهول فى حادث قطارى سوهاج (صور)
«محمد كاراتيه».. الجندى المجهول فى حادث قطارى سوهاج (صور)
«محمد كاراتيه».. الجندى المجهول فى حادث قطارى سوهاج (صور)
«محمد كاراتيه».. الجندى المجهول فى حادث قطارى سوهاج (صور)

موضوعات متعلقة

حالة الطقس اليوم الأحد 28-3-2021 فى مصر

الباز عن كامل الوزير: انحاز لمن يعمل حتى لو هناك أخطأء

رئيس قناة السويس: معدل التكريك وصل 27 ألف متر من الرمال

تحطم ميكروباص سقط عليها عمود من كوبرى ترسا (صور)


الصور

image description

وفد جامعة الأزهر يزور مصابى حادث قطارى سوهاج بمستشفى الإيمان بأسيوط

image description

جامعة أسيوط: فوز حمد والصبحى بالميدالية الذهبية فى معرض جنيف

image description

إقامة صلاة الجنازة على زوجة محافظ أسيوط بساحة مستشفى الجامعي

image description

مياه أسيوط تطلق مبادرة «نحو بيئة عمل آمنة» لـ143 فني سلامة

image description

وفاة زوجة محافظ أسيوط بكورونا

الأكثر قراءة

الرئيس يوجه بالتعاون الدولي لتوفير رافعات تفريغ السفين الجانحة بقناة السويس

«رئاسة الحرمين»: جاهزون لاستقبال المعتمرين والمصلين خلال شهر رمضان

مصدر أمنى: ثلاجة حفظ طعام سبب انهيار عقار جسر السويس

رئيس قناة السويس: معدل التكريك وصل 27 ألف متر من الرمال

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

من البندقية إلى بحيرة كومو.. السياحة الإيطالية تدفع ثمن كورونا

تحميل ملخصات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2021 pdf

حظر تناول الطعام بأماكن التجمعات فى كوريا الجنوبية

موعد مباراة مصر وجزر القمر والقنوات الناقلة

أيام زمان

«الفتى الذي انتظرته السينما».. محطات صنعت نجومية أحمد السقا

«أنا أفضل من أحمد زكي».. اعترافات الشحات مبروك

قصة ساعة رجالي في يد نادية لطفي.. أحمد زكي كلمة السر

«رفض أن تكون بطلة إلى جواره».. حكاية رفض أحمد زكي لبطولة نانسي عجرم

مقالات الرأي
ماجد حبته
القمة التى تم تأجيلها
د.أحمد الخميسى
د. شاكر عبدالحميد.. الأسس النفسية للإبداع
ماجد حبته
دماء جديدة على القضبان
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ على محمود.. إمام المنشدين فى عصره
المزيد

الثقافة

تأبين شاكر عبدالحميد بأكاديمية الفنون.. الأربعاء

هؤلاء تمردوا على الأدب.. من رامبو لـ سيد قطب

القوائم القصيرة لجائزة الشيخ زايد للكتاب في فروع «التنمية وبناء الدولة»

نهضة مصر تدعم مشروع «نداء» لتأمين جودة تعليم وتأهيل الأطفال ضعاف السمع