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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مباحثات بين وزير الخارجية اليمني والمبعوث الأمريكي حول مستجدات الأوضاع

الأحد 28/مارس/2021 - 12:09 م
اليمني الدكتور أحمد
اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك،
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ناقش وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم، مع المبعوث الامريكي إلى اليمن تيم ليندركنج، مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية وسبل إنجاح المبادرة السعودية والجهود الدولية الرامية لإيقاف الحرب وتحقيق السلام المستند لمرجعيات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي ٢٢١٦.

وجدد وزير الخارجية بحسب وكالة الأنباء اليمنية، في اللقاء، حرص الحكومة اليمنية على إنهاء الحرب، وأكد أن الدعم والاستجابة للمبادرة السعودية خطوة مهمة نحو تحقيق السلام المستدام في اليمن، إلا أنه أشار لاستمرار التصعيد العسكري من قبل مليشيات الحوثي في عموم الجبهات ولاسيما في مأرب.

من جانبه، ثمن المبعوث الأمريكي استعداد الحكومة اليمنية للالتزام بوقف إطلاق النار والدخول في العملية السياسية، وإعطائها الأولوية للوضع الإنساني، مؤكدا سعي بلاده للدفع قدما بعملية السلام في اليمن في إطار الجهود التي تقودها الأمم المتحدة، وبالتزامها بأمن واستقرار ووحدة اليمن.

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