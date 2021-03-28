ترغب الكثير من السيدات في معرفة مواعيد تطعيم شلل الأطفال 2021 للجرعة الثانية، بعد أن تم اطلاق الجرعة الأولى في فبراير الماضي، لذلك تستمر عمليات السؤال والاستفسار عبر الجروبات الخاصة بوزارة الصحة، عن كيفية التطعيم وموعده وأماكنه.





"الدستور" توضح خلال السطور القادمة مواعيد تطعيم شلل الأطفال الجرعة الثانية.

الجرعة الثانية .. مواعيد تطعيم شلل الأطفال 2021

انطلقت اليوم الأحد الموافق 28 مارس، فعاليات الجرعة الثانية من التطعيم ضد مرض شلل الأطفال، وذلك بعد إطلاق حملة الجرعة الأولى في 28 فبراير الماضي، حيث استمرت لمدة 6 أيام.





وتكون الحملة من عمر يوم إلى 5 سنوات بالمجان، في كافة المكاتب والوحدات الصحية والمراكز الطبية على مستوى جميع محافظات الجمهورية.





أعداد الأطفال المستهدفين في الجرعة الثانية من تطعيم شلل الأطفال

وفقا لما أعلنته وزارة الصحة، فإن أعداد الأطفال الذين تستهدفهم الحملة في المرحلة الثانية 16.7 مليون طفل من عمر يوم حتى 5 سنوات بجميع محافظات الجمهورية.





ويشار إلى أن الحملة تأتي ضمن حملات التطعيم ضد مرض شلل الأطفال التي تنفذها وزارة الصحة والسكان سنويًا، للحفاظ على مصر خالية من المرض، في إطار رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي للنهوض بالصحة العامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

أماكن التطعيم ضد مرض شلل الأطفال

حددت وزارة الصحة، الأماكن التي يمكن من خلالها توفير التطعيم ضد مرض شلل الأطفال، حيث سيكون التطعيم من خلال فرق ثابتة بـ 5400 مكتب صحة ووحدة ومركز طبي، بالإضافة إلى فرق متحركة بالميادين الكبرى ومحطات القطار ومترو الأنفاق، وبجوار المساجد والكنائس والنوادي وفي الأسواق ومواقف الأتوبيسات والسيارات.





اقرأ أيضا : آخر أخبار صرف معاش نقابة المعلمين لشهر ابريل 2021





كما خصصت الوزارة 800 سيارة قوافل علاجية متنقلة، و2000 سيارة إسعاف للوصول إلى جميع الأطفال خاصةً بالمناطق النائية.





كيفية التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالقرى والنجوع

كشفت وزارة الصحة، تفاصيل التطعيم في الجرعة الثانية لمرض الأطفال، بأنه سيكون في القرى يتم من خلال المرور على المنازل للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين بالتطعيم بجميع محافظات الجمهورية، من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الخامسة مساءً، وذلك بمشاركة 90 ألف شخص من الفرق الطبية للقيام بأعمال الحملة.