نواب التنسيقية يتقدمون ببيانات عاجلة بشأن عقار جسر السويس المنهار

تقدم كل من النائبتين مرثا محروس ومارسيل سمير، ببيانات عاجلة إلى وزير التنمية المحلية، بشأن انهيار عقار جسر السويس والذي تسبب في وفاة العديد من المواطنين وإصابة العشرات الآخرين، نتيجة عمل توسعات أدت لانهيار العقار.وشددت النائبتان خلال البيان على ضرورة محاربة الفساد وعقاب من يسمح ببناء مصانع في بدروم عقار سكني، وطالبتا بضرورة التفتيش وتشديد الرقابة لمنع تكرار هذه الكوارث.كما تقدم النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لرئيس مجلس النواب بطلب للإدلاء ببيان عاجل إلى وزير النقل، بشأن حادث تصادم قطاري سوهاج المروع، حيث أكد النائب خلال البيان أنه من غير المقبول تكرار مثل هذا الحادث الذي يتعلق بدماء المصريين، كما شدد على ضرورة محاسبة المقصرين.وتتابع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كل ما يتعلق بحياة المواطن المصري، كما يؤكد النواب أنه لا مساس بحياة المصريين وأنهم دائمًا في صفوف المواطنين ضد كل ما يهدد سلامتهم.