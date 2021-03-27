مصدر: زيادة قدرات الربط الكهربائى بين مصر والسودان لمواجهة الانقطاعات (خاص)

كشف مصدر باللجنة الفنية الدولية المشتركة لمشروع الربط الكهربائي الدولي بين مصر والسودان، أنه تم الانتهاء من كل المعضلات الفنية المتعلقة بالشبكة الكهربائية في السودان، بعد أن توصل المسئولون في الخرطوم إلى حل جذري للمشكلة الفنية بشبكة شمال السودان بعزلها عن الشبكة القومية.وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ"الدستور"، أنه جار ربط الشبكة القومية لنقل الكهرباء المصرية بشبكة كهرباء شمال السودان مباشرة، لبدء زيادة الإمداد المصري بالكهرباء والانتقال من قدرة 80 ميجاوات كمرحلة أولى إلى 300 ميجاوات كمرحلة ثانية قريبًا.وأوضح، أنه من أجل تنفيذ المرحلة الثانية، هناك بعض الإجراءات المتعلقة بالتجهيزات التقنية، وتركيب بعض المهمات الخاصة بتنفيذ الربط الكهربائي بين البلدين، ومن أجل ذلك؛ تم توقيع اتفاقية بين الجانبين في مصر والسودان، هي الآن في حيز التنفيذ من أجل زيادة قدرات الإمداد المصري بالكهرباء للسودان من 80 ميجاوات إلى 300 ميجاوات، ويتم ربط الشبكات.