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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اتهام أمين صندوق اللجنة الإسلامية الإسبانية السابق بتمويل الإرهاب

السبت 27/مارس/2021 - 12:08 م
الشرطة الإسبانية
الشرطة الإسبانية
أمينة ذكى
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نفذت الشرطة الإسبانية أربع مداهمات مرتبطة بتمويل مدرسة سورية للأيتام بتهمة تدريب جنود أطفال للقاعدة.

ووفقا لصحيفة "ذا ناشيونال" فقد تم اتهام أمين صندوق اللجنة الإسلامية الإسبانية السابق"محمد حاتم رحيباني سليك" بتمويل الإرهاب.

ووفقا للصحيفة فإن محمد حاتم رحيباني سليك، 61 عاما، هو واحد من ثلاثة رجال اعتقلوا في مداهمات فجرت في مدريد وسانتا كروز دي تينيريفي يوم الثلاثاء، يذكر انه "سليك " الذي تم حبسه احتياطيًا، هو أمين الصندوق السابق في اللجنة الإسلامية لإسبانيا (CIE).

وقالت يوروبول: "يعتقد أن المشتبه بهم استخدموا منظمة غير حكومية لتمويل أنشطة المتشددين المرتبطين بالقاعدة".

وأضافت: أن "الشبكة حولت الأموال التي جمعتها بحسن نية جمعيات دينية، تحت غطاء استخدامها كمساعدات إنسانية للأيتام السوريين".

وأضاف أنه بالإضافة إلى تمويل أنشطة المقاتلين الإرهابيين، تم استخدام جزء من الأموال لتغطية تكاليف مدرسة للأطفال الأيتام تشارك في تدريب المقاتلين الإرهابيين في المستقبل.

وأضاف أن "المدرسة ركزت على التطرف وتوفير التدريب القتالي وتشجيع الأيتام على مواصلة الأنشطة الإرهابية لأهاليهم الذين قتلوا في القتال".

وقالت الشرطة الاسبانية على تويتر "لقد قاموا بتحويل أموال من إسبانيا - ساهم بها متعاطفون - إلى منظمة غير حكومية في منطقة صراع، تهدف أنشطتها إلى إرشاد المجاهدين المستقبليين".

وتتولى التحقيق وحدة تحقيق تتعامل مع القضايا المتعلقة بالإرهاب.

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