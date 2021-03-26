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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

وزير النقل ومحافظ سوهاج يتفقدان مصابى حادث القطار بمستشفى سوهاج العام

الجمعة 26/مارس/2021 - 11:47 م
وزير النقل يتفقد
وزير النقل يتفقد مصابى حادث
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
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تفقد الفريق كامل الوزيري وزير النقل والمواصلات، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، يرافقهم السيد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، الحالة الصحية لمصابي حادث تصادم القطارين، وذلك بمستشفى سوهاج العام.

واطمأن وزير النقل ومحافظ سوهاج على حالة المصابين وتوافر كافة أوجه الرعاية الطبية لهم، متمنين الشفاء العاجل لجميع المصابين.

كما تابع محافظ سوهاج عمليه نقل 4 حالات من مستشفى سوهاج التعليمي وسوهاج العام لمطار سوهاج الدولي، تمهيدا لسفرهم لتلقي العلاج بالقاهره، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتسخير جميع الإمكانيات المتاحة لعلاج المصابين والتعامل مع الآثار الناجمة عن الحادث.
وزير النقل يتفقد مصابى حادث
وزير النقل يتفقد مصابى حادث
وزير النقل يتفقد مصابى حادث
وزير النقل يتفقد مصابى حادث

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