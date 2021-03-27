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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

أول منزل على كوكب المريخ بـ5 ملايين دولار

السبت 27/مارس/2021 - 05:34 ص
منزل على كوكب المريخ
منزل على كوكب المريخ
إسلام جمال
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تم بيع أول منزل رقمي في العالم، على كوكب المريخ يسمى "Mars House"، بمبلغ 5 مليون دولارًا أمريكيًا تم تخيله على الكوكب الأحمر.

ووفقًا للتقرير الذي نشره موقع "ديلي ميل" البريطاني، فالبيت الذي تخيلتة شركة " Kirsten Kim " للتصميمات الهندسية يتميز بجدران زجاجية ومفروشة، بالإضافة إلى منطقة لتناول الطعام والجلوس والنوم.

ولم يخطو البشر على سطح المريخ بعد، ولكن تم بيع مسكن مستقبلي على الكوكب الأحمر، كأحد أنواع التسويق فيما بعد، حيث من المقرر أن يتم تأسيس مدينة على الكوكب الأحمر بحلول عام 2100.

وتم إرسال الهيكل الافتراضي كملف ثلاثي الأبعاد إلى المشتري من قبل شركة "Kirsten Kim"، التي قالت إنها صممته خلال وباء فيروس كورونا.

ويبدو أن المنزل يقع على قمة جبل على الكوكب الأحمر، مما يوفر للسكان مناظر خلابة للمناظر الطبيعية على كوكب المريخ.

يمكن للمستخدمين شراء قطع أرض افتراضية لإنشاء أعمال تجارية ومنازل رقمية فيما بعد، حيث يعتبر مشروع المستقبل الكثيرين من من يحلمون بالعيش على كوكب المريخ.
منزل على كوكب المريخ
منزل على كوكب المريخ
منزل على كوكب المريخ
منزل على كوكب المريخ
منزل على كوكب المريخ
منزل على كوكب المريخ

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