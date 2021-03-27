مصور العندليب: الصورة الوحيدة التى لم تنشر لعبدالحليم حافظ كانت تسئ إليه

كشف فاروق إبراهيم المصور الخاص للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ أن هناك صورة وحيدة فقط لم تنشر لعبد الحليم حافظ من بين حوالي عشرة آلاف صورة التقطها إبراهيم للعندليب الأسمر.وتابع إبراهيم في حديث إذاعي على محطة الشرق الأوسط أجري معه عام 1976 ردًا على سؤال:" هل هناك صور لم تنشر لعبد الحليم حافظ؟"، فكان رده:" نعم ولكنها كانت صورة واحدة فقط"، وقال ردا على سؤال:"أين التقطت الصورة؟"، فقال:" في الكويت"، وذكر فاروق إبراهيم الذي رافق عبد الحليم في كل رحلاته والتقط له ما يقرب من عشرة آلاف صورة أنها لم تنشر لأنها كانت تسئ للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ.يذكر أن فاروق إبراهيم قام بعمل معرض كامل لصور عبد الحليم حافظ بفندق الشيراتون بمناسبة اربعينية عبد الحليم حافظ حسبما ذكرت مجلة الشبكة.