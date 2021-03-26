«حماة الوطن» عن حادث قطارى سوهاج: «العدالة ستأخذ مجراها»

نعى حزب "حماة الوطن" ببالغ الحزن والأسى ضحايا حادث تصادم قطارى سوهاج، والذى وقع اليوم الجمعة، متقدما بخالص العزاء وصادق المواساة لأسر ضحايا الحادث الأليم.وثمّن الحزب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للأجهزة المعنية بالتواجد بموقع الحادث والمتابعة المستمرة وموافاته بالتطورات والتقارير المتعلقة بالموقف على مدار اللحظة ومحاسبة المقصرين.وطالب الحزب بسرعة محاسبة المتسبب والمقصر فى الحادث الأليم الذى هز مشاعر جميع المصريين واتخاذ الإجراءات التي تضمن الحفاظ على حياة المواطنين، مؤكدا ثقته فى أن العدالة ستأخذ مجراها.ونوه الحزب بأنه بعد متابعة قيادات الحزب حادث تصادم القطارين تم إصدار التعليمات لجميع الأمانات على مستوى الوجه القبلي بسرعة تبني حملة للتبرع بالدم من أعضاء الحزب مع تكليف أعضاء مجلسى النواب والشيوخ وأمين الحزب بمحافظة سوهاج بالتوجه إلى مكان الحادث وتقديم يد العون والمساعدات للمصابين وأهالى الشهداء.