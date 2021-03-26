«ليس لدينا ما نخفيه».. الصين تكشف أصول كورونا

كشف مسؤولون صينيون، اليوم الجمعة، على ما توصلت إليه أبحاث جارية حول أصول كوفيد-19، قبل صدور تقرير متوقع من منظمة الصحة العالمية بعد طول انتظار.ووفقًا لوكالة اسوشتيد برس، بدت عملية الإحاطة الدبلوماسية وكأنها محاولة من جانب الصين للتعبير عن رأيها في التقرير، الذي تداخل مع خلاف دبلوماسي.وقال مسؤول بوزارة الخارجية الصينية يدعى يانج تاو: "هدفنا هو إظهار انفتاحنا وشفافيتنا، لقد حاربت الصين الجائحة بشفافية وليس لديها ما تخفيه".ويستند التقرير، الذي تأجل مرارا، إلى نتائج زيارة قام بها فريق من الخبراء الدوليين من منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق من العام الجاري إلى مدينة ووهان بوسط الصين، حيث تم تسجيل حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد للمرة الأولى أواخر عام 2019.وعمل الخبراء مع نظرائهم الصينيين، وعلى الجانبين الاتفاق على التقرير النهائي، لكن من غير الواضح متى سيعلن.