محافظ بورسعيد يتفقد أعمال نقل منفذ الحي الإماراتي لموقعه الجديد

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، أعمال نقل منفذ الحي الإماراتي إلى موقعه الجديد على طول الطريق بعد أن تم تجهيز المنفذ الجديد بكافة الوسائل والإمكانيات اللازمة.وكان محافظ بورسعيد قد أصدر توجيهاته بإغلاق منفذ الحي الإماراتي من السادسة صباح اليوم الجمعة وحتى السادسة من صباح السبت لسرعة الانتهاء من أعمال النقل إلى الموقع الجديد.ورافقه خلال الجولة رئيس حي الجنوب وأمن المحور والشركة المنفذة للأعمال.وقال المحافظ، إن الموقع الجديد لمنفذ الحي الإماراتي سيحقق الانسيابية وسيولة حركة المرور ولاسيما بأنه سيكون المنفذ المواجه لميناء البري الجديد بعد افتتاحه لاستقبال جميع السيارات القادمة والمغادرة للمدينة والتي تستخدم محور ٣٠ يونيو.وأضاف أن منفذ الحي الإماراتي الجديد يعد استكمالا للخطة التي تم تنفيذها على محاور المدينة الغربية والجنوبية بمنافذ جديدة، أصبحت في أفضل صورة لاستقبال ضيوف المدينة وزوارها كما حققت الانسيابية المطلوبة لحركة المرور بجميع أنواع المركبات.