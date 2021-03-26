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الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فيتنام تستأنف استقبال رحلاتها الدولية

الجمعة 26/مارس/2021 - 01:43 م
رحلاتها الدولية
رحلاتها الدولية
وكالات
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استأنفت الخطوط الجوية الفيتنامية استقبال الرحلات الجوية التجارية الدولية القادمة من الخارج، حيث سُمح لأول مرة بدخول رحلة من تايوان إلى مدينة دا نانج الساحلية بعد أشهر من الإغلاق بسبب فيروس كورونا، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم الجمعة.

ووصل مائتا راكب من تايبيه إلى دا نانج أمس الخميس، حيث طُلب من الركاب شهادة باختبار سلبي لكورنا من أجل الصعود على متن الطائرة.

يجب على جميع الوافدين أيضًا دفع رسوم إلزامية لمدة 14 يوما نظير الخضوع للحجر الصحي.

ولا يزال من غير الواضح بالضبط عدد الرحلات الدولية الواردة المسموح بها ومن أي دولة.

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