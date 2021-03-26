فيتنام تستأنف استقبال رحلاتها الدولية

استأنفت الخطوط الجوية الفيتنامية استقبال الرحلات الجوية التجارية الدولية القادمة من الخارج، حيث سُمح لأول مرة بدخول رحلة من تايوان إلى مدينة دا نانج الساحلية بعد أشهر من الإغلاق بسبب فيروس كورونا، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم الجمعة.ووصل مائتا راكب من تايبيه إلى دا نانج أمس الخميس، حيث طُلب من الركاب شهادة باختبار سلبي لكورنا من أجل الصعود على متن الطائرة.يجب على جميع الوافدين أيضًا دفع رسوم إلزامية لمدة 14 يوما نظير الخضوع للحجر الصحي.ولا يزال من غير الواضح بالضبط عدد الرحلات الدولية الواردة المسموح بها ومن أي دولة.