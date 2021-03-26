إندونيسيا تجري محادثات مع كوريا الجنوبية وقطر بشأن «فقاعة السفر»

قال وزير تنسيق الشؤون البحرية والاستثمار في إندونيسيا، لوهوت باندجيتان، للصحفيين في إحاطة افتراضية اليوم الجمعة إن جاكرتا تجري محادثات مع كوريا الجنوبية وقطر بشأن اتفاق يمكن مواطني الدولتين من السفر إليها، دون الإفصاح عن تفاصيل.وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة، إن الحكومة تعمل في إعداد خطة لتطعيم حوالي ثلاثة ملايين من سكان جزيرة بالي بحلول يوليو، حيث تسعى إلى إعادة فتح صناعة السياحة في الإقليم.كما تعتزم إندونيسيا، صاحبة أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، إصدار تأشيرة لمدة خمس سنوات للأجانب من دول بعينها.