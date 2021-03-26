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الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

18 وفاة و1005 إصابات جديدة بفيروس كورونا في أرمينيا

الجمعة 26/مارس/2021 - 09:51 ص
كورونا في أرمينيا
كورونا في أرمينيا
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أعلنت وزارة الصحة الأرمينية، اليوم الجمعة، تسجيل 1005 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 188 ألفا و446 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة حسبما أوردت وكالة أنباء (أرمنبرس) الأرمينية أن 433 شخصا تماثلوا للشفاء خلال ال(24) ساعة الماضية ليصل إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 170 ألفا و160 متعافيا.

وبحسب الوزارة، تم تسجيل 18 حالة وفاة جديدة خلال ال(24) ساعة الماضية لتبلغ حصيلة الوفيات إثر الإصابة بالفيروس 3 آلاف و434 وفاة، بينهم 876 شخصا توفوا لإصابتهم بأمراض أخرى.

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