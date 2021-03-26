18 وفاة و1005 إصابات جديدة بفيروس كورونا في أرمينيا

أعلنت وزارة الصحة الأرمينية، اليوم الجمعة، تسجيل 1005 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 188 ألفا و446 إصابة.وأوضحت وزارة الصحة حسبما أوردت وكالة أنباء (أرمنبرس) الأرمينية أن 433 شخصا تماثلوا للشفاء خلال ال(24) ساعة الماضية ليصل إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 170 ألفا و160 متعافيا.وبحسب الوزارة، تم تسجيل 18 حالة وفاة جديدة خلال ال(24) ساعة الماضية لتبلغ حصيلة الوفيات إثر الإصابة بالفيروس 3 آلاف و434 وفاة، بينهم 876 شخصا توفوا لإصابتهم بأمراض أخرى.