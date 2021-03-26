تحذير للحوامل.. خطر جديد على الجنين بسبب «القهوة»

كشف باحثون أمريكيون عن أن النساء الحوامل اللاتي يشربن حتى كمية معتدلة من الكافيين يخاطرون بولادة طفل صغير وضعيف، وفقًا لما نشره موقع "ذا صن" البريطاني.ووجد الباحثون، أن النساء الحوامل اللائي تناولن ما يعادل نصف كوب من القهوة يوميًا في المتوسط كان لديهن أطفال أصغر قليلًا من النساء الحوامل اللائي لا يتناولن المشروبات التي تحتوي على الكافيين.ويمكن أن يؤدي صغر حجم المواليد إلى زيادة خطر إصابة الأطفال بالسمنة وأمراض القلب والسكري في وقت لاحق من حياتهم.وينصح الخبراء النساء الحوامل بالابتعاد تمامًا عن المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والشاي ومشروبات الطاقة الغازية.وتنصح منظمة الصحة العالمية، النساء الحوامل بالحد من تناولهن اليومي من الكافيين إلى 200 ملليجرام، وهو ما يعادل تقريبًا كوبين من القهوة سريعة التحضير.ويحذر العلماء، من أن مستويات عالية من الكافيين خلال فترة الحمل يمكن أن يؤدي إلى الأطفال الرضع وجود انخفاض الوزن عند الولادة، والتي يمكن أن تزيد من خطر التعرض لمشاكل صحية في الحياة.ووجد الباحثون، انخفاضًا في الحجم وكتلة الجسم النحيلة للرضع الذين تستهلك أمهاتهم أقل من هذه الكمية.ويعتقد العلماء، أن الكافيين يتسبب في إنقباض الأوعية الدموية في الرحم والمشيمة، ما قد يقلل من إمداد الجنين بالدم ويثبط النمو.ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى تعطيل هرمونات الإجهاد لدى الجنين، ما يعرض الأطفال لخطر زيادة الوزن بسرعة بعد الولادة والسمنة في وقت لاحق من العمر وأمراض القلب والسكري.