اشتراطات الحصول على تدريب أساسي للمهن الإلكترونية والميكانيكية

حددت وزارة القوى العاملة، اشتراطات الحصول على دورة تدريب أساسي للشباب على المهن الإلكترونية والميكانيكية.وتضمنت اشتراطات الحصول على الخدمة تقديم المستندات الآتية:1- شهادة إتمام الدراسة الإعدادية.2- شهادة قيد بمكتب القوى العاملة.3- شهادة المعاملة العسكرية.4- استمارة الكشف الطبي.وتبلغ مدة الدورة التدريبية نحو عشرة أشهر، ولا يتم دفع أي رسوم للحصول عليها.