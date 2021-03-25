اشتراطات الحصول على تدريب أساسي للمهن الإلكترونية والميكانيكية
الخميس 25/مارس/2021 - 08:39 م
دعاء جابرطباعة
حددت وزارة القوى العاملة، اشتراطات الحصول على دورة تدريب أساسي للشباب على المهن الإلكترونية والميكانيكية.
وتضمنت اشتراطات الحصول على الخدمة تقديم المستندات الآتية:
1- شهادة إتمام الدراسة الإعدادية.
2- شهادة قيد بمكتب القوى العاملة.
3- شهادة المعاملة العسكرية.
4- استمارة الكشف الطبي.
وتبلغ مدة الدورة التدريبية نحو عشرة أشهر، ولا يتم دفع أي رسوم للحصول عليها.
وتضمنت اشتراطات الحصول على الخدمة تقديم المستندات الآتية:
1- شهادة إتمام الدراسة الإعدادية.
2- شهادة قيد بمكتب القوى العاملة.
3- شهادة المعاملة العسكرية.
4- استمارة الكشف الطبي.
وتبلغ مدة الدورة التدريبية نحو عشرة أشهر، ولا يتم دفع أي رسوم للحصول عليها.