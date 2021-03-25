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محمد العسيري
الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

اشتراطات الحصول على تدريب أساسي للمهن الإلكترونية والميكانيكية

الخميس 25/مارس/2021 - 08:39 م
القوى العاملة
القوى العاملة
دعاء جابر
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حددت وزارة القوى العاملة، اشتراطات الحصول على دورة تدريب أساسي للشباب على المهن الإلكترونية والميكانيكية.

وتضمنت اشتراطات الحصول على الخدمة تقديم المستندات الآتية:

1- شهادة إتمام الدراسة الإعدادية.

2- شهادة قيد بمكتب القوى العاملة.

3- شهادة المعاملة العسكرية.

4- استمارة الكشف الطبي.

وتبلغ مدة الدورة التدريبية نحو عشرة أشهر، ولا يتم دفع أي رسوم للحصول عليها.

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