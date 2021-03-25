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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

احتفاء جماهيرى كبير بفيلم «المتحدة» الوثائقى عن استرداد طابا

الخميس 25/مارس/2021 - 08:09 م
المتحدة
المتحدة
محمد قدرى
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عرضت وحدة الأفلام الوثائقية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عبر قناة «DMC»، فيلمًا وثائقيًا جديدًا من إنتاج الوحدة، يحمل اسم «طابا»، ويوثق مفاوضات استعادة طابا الغالية، آخر البقاع المصرية التى كانت تحتلها إسرائيل، واستمرت تلك الفترة منذ توقيع اتفاقية السلام عام ١٩٧٩ وحتى استعادتها كاملة فى ١٩ مارس ١٩٨٨.
واحتفى الجمهوران المصرى والعربى بالفيلم الجديد، الذى يكشف عن كواليس جديدة وشهادات حية من الفريق المشارك فى ملف استعادة الأرض، ويضم كبار القانونيين ورجال الدولة، ويوضح الفيلم كيف كانت حالة الشد والجذب بين الطرفين المصرى والإسرائيلى، كما انتشرت المقاطع المختلفة من الفيلم على مواقع التواصل الاجتماعى بشكل كبير.
وتحدث أعضاء الوفد القانونى المصرى، فى الفيلم، عن التعنت الإسرائيلى فى المفاوضات ونية الاحتلال السيئة ورغبته فى جر مصر إلى تعيين خط للعمود الأخير للحدود الفاصلة، حيث أزال الاحتلال العمود الأصلى أثناء تنفيذه طريقًا ساحليًا بين طابا وإيلات.
الفيلم الجديد يعتبر العمل الوثائقى الأول من نوعه الذى استعان بأعضاء اللجنة الذين تولوا الدفاع عن قضية مصر فى المحكمة الدولية التى عقدت فى جنيف بسويسرا لمدة عامين، وقدم طاقم عمل الفيلم وثائق وخرائط وشهادات لم يسبق عرضها من قبل فى أى جهة إعلامية، وثقت الرحلة المصرية للمفاوضات وكيف تخطت العقبات التى وضعتها إسرائيل لمنع عودة باقى الأراضى المصرية لنا بالكامل.

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