كولين كال وكيلًا لوزارة الدفاع الأمريكية لشئون السياسات الدفاعية

صادقت لجنة الخدمات المسلحة في الكونجرس الأمريكي على تعيين "كولين كال" وكيلا لوزارة الدفاع الأمريكية ورئيسا لإدارة السياسات في (البنتاجون)، وهو المنصب الذي رشحه لشغله الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، ويعد شاغل هذا المنصب في التريب الثالث على سلم القيادة فى البنتاجون بعد وزير الدفاع ورئيس الأركان المشتركة.جاءت الموافقة على تعيين كولين في هذا المنصب في جلسة سرية، عقدت اليوم، وتقاربت فيها- حسب دورية "ديفنس نيوز" الدفاعية الأمريكية- نسب التصويت على تعيينه بين أعضاء اللجنة الديمقراطيين والجمهوريين.ويعد مسئول السياسات الدفاعية الجديد كولين كال من المقربين للرئيس الأمريكي، وكان مستشارا له لشئون الأمن القومي إبان كان بايدن نائبا للرئيس في عهد باراك أوباما، ويعد أحد المدافعين عن استراتيجية العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، ومن المطلعين على أوضاع السياسات فى منطقة الشرق الأوسط.