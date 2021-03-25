السعودية: العلاقات بين المؤسسات الأمنية العربية حمت دول المنطقة

أكد وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، اليوم الخميس، أن العلاقة التكاملية بين أجهزة المؤسسات الأمنية بالدول العربية من خلال مجلس وزراء الداخلية أسهمت في بناء خطط واستراتيجيات عربية، شملت الوقاية من الجريمة، ومكافحة الإرهاب، والرقابة المالية.جاء ذلك خلال كلمة لوزير الداخلية السعودي ضمن اجتماع وزراء الداخلية العرب عبر الاتصال المرئي باجتماعات الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب.وأوضح وزير الداخلية السعودي أن ما تحقق وما يتحقق من نجاح لمؤسسات الدول الأعضاء الأمنية في مواجهة ما يُحيط بالأمن العربي من تحديات ومتغيرات عالمية ومحلية، قد أسهم في تعزيز العلاقة التكاملية بين أجهزة الأمن والمواطنين، ورفع مستويات إدراكهم وتفهمهم لدور أجهزة الأمن في حياتهم واستقرارهم، وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".وأكد الوزير السعودي أنه من خلال التعاون المشترك بين الدول العربية سيكونوا قادرين على تجاوز كل تحدٍ يعكر صفو الأمن والأمان.