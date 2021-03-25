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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

إطلاق صاروخ روسي يحمل أقمارًا اصطناعية لتحسين سرعة الإنترنت

الخميس 25/مارس/2021 - 04:52 م
جريدة الدستور
وكالات
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تم بنجاح إطلاق صاروخ روسي يحمل أقمارًا اصطناعية لتحسين سرعة الإنترنت على الأرض.

وقالت شركة الفضاء الأوروبي إريان سبيس، إنه تم إطلاق الصاروخ سويوز من ميناء فستوتشني الفضائي بأقصى شرق روسيا اليوم الخميس.

ويحمل الصاروخ 36 قمرًا اصطناعيًا من شركة وان ويب البريطانية للاتصالات، وقالت الشركة إنه بعد الانفصال، استقرت الأقمار في مدارها التشغيلي، ليبلغ بذلك عدد أقمار الاتصالات التابعة للشركة في الفضاء 146 قمرًا.

ويعد إطلاق اليوم الثاني ضمن برنامج يشمل خمس عمليات إطلاق على مدار العام المقبل، حيث سوف تبدأ الخدمة في نهاية العام الجاري، وكانت أول مهمة قد تمت عام 2019، وبعدما يتم إطلاق الأقمار، سوف تغطي خدمة الإنترنت بريطانيا وألاسكا وأوروبا الشمالية وجرينلاند وإيسلندا ومنطقة البحار القطبية الشمالية وكندا، قبل أن تصبح عالمية عام 2022.

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