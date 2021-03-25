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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عون يدعو لعقد اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع غدًا لبحث مستجدات كورونا

الخميس 25/مارس/2021 - 02:38 م
ميشال عون
ميشال عون
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دعا الرئيس اللبناني ميشال عون، إلى عقد اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع صباح غد الجمعة في قصر بعبدا الجمهوري، لمناقشة آخر مستجدات الوضع الصحي في لبنان والمتعلق بفيروس "كورونا"، واتخاذ القرارات اللازمة في ضوء هذه التطورات.

وكانت لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس "كورونا" التابعة لرئاسة الحكومة اللبنانية، قد عقدت اجتماعًا في وقت سابق اليوم، وأوصت في ختامه بتمديد حالة التعبئة العامة الصحية لمواجهة انتشار الوباء، والتى تنتهي بنهاية شهر مارس الجاري، وذلك لمدة 6 أشهر إضافية.

وتضمنت التوصيات دعوة المرجعيات الدينية للمشاركة في الحد من مخاطر الواقع الوبائى والتحذير من خطورة الاختلاط وخرق التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا خلال عطلة الأعياد الدينية المقبلة (عيدى الفصح والفطر) وضرورة دراسة إمكانية فرض ضبط للتجوال والسيطرة على حركة التنقلات ومنع الاكتظاظ وصولاً لفرض الإغلاق الكامل ومنع التجول الكلي لمدة 3 أيام بتاريخ هذه المناسبات، تجنبا للتجمعات العائلية داخل المنازل وما ينطوي عليها من مخاطر وموجة جديدة لانتشار الوباء.

وأشارت اللجنة في توصياتها إلى ضرورة الإبقاء على دور السينما والمسرح والقاعات المغلقة المخصصة لإقامة المناسبات مقفلة حتى إشعار آخر، مع منع إقامة أى احتفالات أو تجمعات، والإبقاء على الأسواق الشعبية مغلقة باستثناء تلك المخصصة لبيع الأغذية والمأكولات، وتعديل توقيت تدبير منع الخروج والتنقل في الشوارع؛ ليصبح اعتبارًا من الـ10 مساء وحتى الساعة الـ5 فجرًا.

ويترأس الرئيس اللبناني المجلس الأعلى للدفاع الذي يضم في عضويته رئيس الحكومة وعددًا من الوزراء وقائد الجيش ورؤساء الأجهزة الأمنية والعسكرية والاستخباراتية.

ويتولى المجلس الأعلى للدفاع وضع الإجراءات اللازمة لتنفيذ السياسة الدفاعية للبلاد على نحو ما يقرره مجلس الوزراء، وتوزيع المهام الدفاعية على الوزارات والأجهزة المعنية في الدولة، ويرتبط انعقاد جلسات المجلس في العادة بحالات الاضطرابات والخطر التي تتعرض لها البلاد.

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