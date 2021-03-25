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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بغداد تشهد انتشارًا مسلحًا واستعراضًا عسكريًا من فصيل جديد

الخميس 25/مارس/2021 - 02:16 م
جريدة الدستور
منار أحمد
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ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الخميس، أن العاصمة العراقية بغداد شهدت انتشارًا مسلحًا واستعراضًا عسكريًا من قبل فصيل مسلح جديد يطلق على نفسه اسم "ربع الله".

واستخدمت ميليشيا "ربع الله" في استعراضها العسكري الذي دام لساعة السيارات رباعية الدفع والأسلحة الخفيفة.

وحذّرت الميليشيا الجديدة الحكومة العراقية من أنها لن تستطيع أن "تقف في وجهها".

كما تذرعت ميليشيا "ربع الله" بالخلاف بين الكتل النيابية في البرلمان العراقي والأحزاب السياسية حول الموازنة لتهدد وتحذر النواب والحكومة من المماطلة في إقرار الموازنة، مشيرةً إلى أنها "لن تبقى ساكتة لفترة طويلة".

وكان قد برز اسم ميليشيا "ربع الله" في نوفمبر الماضي عندما انتشرت مقاطع مصورة تظهر رجالًا مسلحين بهراوات وعصي ينهالون ضربًا على نساء عاملات في أحد مراكز التدليك في بغداد.

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