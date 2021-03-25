يسرا تصور مشاهد الحلقة 20 من «حرب أهلية» بالشيخ زايد

تواصل النجمة يسرا وطاقم عمل مسلسلها الجديد "حرب أهلية" تصوير مشاهد العمل الجديد بديكورات المنزل بمدينة الشيخ زايد، وسط تكثيف تصوير المشاهد بتواجد أروى جودة وباسل خياط وعدد من طاقم العمل.ويصور طاقم العمل، اليوم، مشاهد من الحلقة 20 من العمل الرمضاني الجديد، من خلال مشاهد تجمع سكان المنزل مع عامل ديليفري يوصل الطلبات للأسرة التي تدور بينها الأحداث.وكان المنتج تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلق قبل أسبوع البرومو الأول لمسلسل "حرب أهلية" من بطولة النجمة يسرا للعرض بصورة حصرية عبر قناة سي بي سي.المسلسل من بطولة يسرا وأروى جودة وباسل خياط وجميلة عوض، ومن تأليف أحمد عادل ومن إخراج سامح عبدالعزيز.