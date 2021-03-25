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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني: ينبغى مد فترة التصالح في مخالفات البناء لنهاية مايو

الخميس 25/مارس/2021 - 01:01 م
السيد شمس الدين،عضو
السيد شمس الدين،عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب
سعيدة عامر
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دعا السيد شمس الدين،عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمد فترة التقدم بطلبات للتصالح في مخالفات البناء حت نهاية مايو المقبل، مشيرًا إلى أن الحكومة سبق ومدة فترة التصالح وكانت آخر مهلة هي نهاية مارس الجاري، إلا أن ما يقرب من 30% من أصحاب مخالفات البناء لم يتقدم بعد بطلب للتصالح وهذا ه يعود لنقص الوعي والمعرفة لدى البعض.

وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية، في تصريحات لـ"الدستور" إلى أنه في حالة عدم التقدم بالتصالح فإن القانون سيطبق ويشمل عقوبات للمواطنين المتخلفين عن التقدم بطلب للتصالح تصل إلى الإزالة في حالة المساكن غير المأهولة بالسكان وقطع المرافق والغرامات رغم إعي حالة عدم التصالح سيتم إتخاذ اجراء ولم تتفق الحكومة على اجراء حتى الان نحاول مد فترة التصالح رغم مده أكثر من مرة هل سيتم تطبيق القواعد بحذافيرها الازالة وغرامات حوالي 30 % من المواطنين لم يتقدموا بتصالح نطالب بمد فترة التصالح حتى شهر 5.

وسبق وأعلن مجلس الوزراء مد فترة التصالح فى مخالفات البناء لمدة 3 أشهر، بصورة نهائية، لتنتهى هذه الفترة آخر مارس، طبقًا لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، ولائحته التنفيذية، وعلى أن يُسدد المتقدم للتصالح 30% من قيمة للتصالح، كجدية تصالح، إذا قام بالسداد فى شهر يناير المقبل، بينما يُسدد 35% إذا قام بالسداد فى شهر فبراير، و40% إذا قام بالسداد فى شهر مارس المقبل، وذلك بدلًا من 25% التى سبق إقرارها لمن سدد جدية التصالح خلال الأشهر الماضية.

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