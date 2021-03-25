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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

اللواء دكتور رضا فرحات نائبا لرئيس حزب المؤتمر

الخميس 25/مارس/2021 - 11:37 ص
الربان عمر المختار
الربان عمر المختار صميدة،
سيد على
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أصدر الربان عمر المختار صميدة، رئيس حرب المؤتمر، عضو مجلس الشيوخ، قرارًا بتعيين اللواء دكتور رضا فرحات، نانبًا لرئيس الحزب، في إطار خطة إعادة الهيكلة، التي بدأها الحزب، والتي شملت تمكين الشباب، والاستفادة من القادة ذوي الخبرات، لبناء جيل قادر على مجابهة التحديات.

وقال الربان عمر المختار، إن اللواء دكتور رضا فرحات له تاريخ مشرف في كافة المواقع التي عمل بها طوال فترة خدمتة بالداخلية، وما أعقبها من توليه منصب محافظ القليوبية، ثم محافظ الإسكندرية، إلى جانب إسهاماته العلمية في العلوم السياسية، والإدارة المحلية.

وأضاف المختار أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدا من الجهد والإعداد للكوادر السياسية، القادرة على خوض معركة الوعي، والحفاظ على مكتسبات المجتمع، واستكمال ملحمة البناء والتنمية، التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

يذكر أن اللواء دكتور رضا فرحات، بدأ مسيرته المهنية ضابطًا بقطاع الأمن الوطني، وحصل على ماجستير العلوم السياسية، حول تجربة الديموقراطية المصرية في الفترة من 1970 إلى 1995، وانعكاساتها على التنمية الشاملة، وحصل على درجة الدكتوراة في العلوم السياسية، حول أزمة دارفور، وانعكاساتها على الأمن القومي المصري، من جامعة قناة السويس، ويعمل مُحاضِرا في العديد من الجامعات المصرية والعربية، إلى جانب توليه منصب الرئيس التنفيذي لبيت الجودة للاستشارات والحلول المتكاملة، وعضو مجلس إدارة الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية "أمريكانا".

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