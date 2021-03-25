ولاية ألمانية تعتزم إنهاء الإغلاق بعد عيد الفصح

أعلنت ولاية زارلاند الألمانية عزمها إنهاء الإغلاق بعد عيد الفصح.وقال رئيس حكومة الولاية توبياس هانز اليوم الخميس إنه من المقرر إعادة فتح دور العرض السينمائية وصالات اللياقة البدنية والمطاعم اعتبارا من السادس من أبريل القادم.وأضاف هانز اليوم أن شرط ذلك هو توافر نتيجة سلبية حديثة بتاريخ اليوم ذاته من الاختبار السريع للكشف عن كورونا.