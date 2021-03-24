بايدن يكلّف نائبته هاريس ملف تدفّق المهاجرين إلى الحدود الأمريكية مع المكسيك

كلّف الرئيس الأمريكي جو بايدن نائبته كامالا هاريس ملف تدفّق المهاجرين إلى حدود الولايات المتحدة مع المكسيك، في إطار معالجة قضية عرّضته لكثير من الانتقادات.وخلال اجتماع في البيت الأبيض، قال بايدن وبجانبه هاريس: "لا أستطيع التفكير في شخص أكثر كفاءة" للاضطلاع بهذه المهمة، وقال "عندما تتحدث، هي تتحدث نيابة عني"، مضيفا "أكلفك مهمة صعبة".بدورها قالت هاريس: "لا شك أن الوضع يشكل تحديا"، وفي الأسابيع الأخيرة سعى آلاف المهاجرين لدخول أراضي الولايات المتحدة هربا من أعمال العنف وتفشي الفقر في دول أميركا الوسطى.وعلى الرغم من أن تزايد أعداد المهاجرين يعد أمرا شائعا في هذه الفترة من العام، إلا أن جمهوريين وصفوا تدفّق طالبي الهجرة بالأزمة، متّهمين بايدن بتشجيع هذه الظاهرة من خلال تخفيف القيود الصارمة التي كان فرضها سلفه الجمهوري دونالد ترامب.