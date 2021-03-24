المغرب تسجل 439 إصابة جديدة و11 حالة وفاة بكورونا

سجلت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأربعاء، 439 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 492 ألفا و842 حالة.وذكرت الوزارة، في بيان اليوم: أن إجمالي التحاليل التي تم إجراؤها للكشف عن الفيروس بلغ 5 ملايين و399 ألفا و770 تحليلا، وذلك بعد إجراء 10064 تحليلا خلال الـ24 ساعة الماضية.وأضافت أنه تم تسجيل 11 حالة وفاة، ليصل عدد الوفيات إلى 8786 حالة، في حين تم تسجيل 507 حالات شفاء إضافية، ليبلغ إجمالي المتعافين 480 ألفا و607 حالات.