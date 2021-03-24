ليبيا.. أنباء عن اغتيال المطلوب دوليا محمود الورفلي

تداولت مصادر إعلامية ليبية أنباء متطابقة، مساء اليوم الأربعاء، تفيد باغتيال المطلوب للجنائية الدولية الرائد محمود الورفلي بعد تعرض سيارته لوابل من الرصاص في مدينة بنغازي الليبية.فيما تداولت أنباء أخرى أن الورفلي وأخيه أيمن الورفلي تم نقلهم للعناية المركزة، موضحة أن الحادثة وقعت بالقرب من جامعة العرب الطبية.وفي الثالث من مارس الجاري، وثق مقطع فيديو متداول حادثة اقتحام الرائد محمود الورفلي، الضابط المثير للجدل والمطلوب دوليا، مقر وكالة تويوتا في بنغازي وتحطيمه لمحتوياته.وأدرجت وزارة الخزانة الأمريكية، في ديسمبر 2019، الرائد محمود الورفلي على قائمتها الخاصة بالعقوبات، متهمة إياه بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.