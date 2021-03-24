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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

ندوة حول المعلومات الخاطئة الشائعة عن متلازمة داون

الأربعاء 24/مارس/2021 - 02:48 م
جريدة الدستور
طارق عتمان
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تنظم الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة ندوة عبر الإنترنت بعنوان "التقنيات المساعدة وعادات الغذاء الصحية للأشخاص ذوي متلازمة داون" اليوم الأربعاء.

وتأتي الندوة ضمن سلسلة الفعاليات التي تنظمها الأكاديمية في إطار البرنامج التوعوي بالتكنولوجيات المساعدة الذي أطلقته الأكاديمية لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم، تحت شعار "أفكار بقدرات خاصة".

ويشارك في الندوة مجموعة من الخبراء في التعامل مع متلازمة داون، من مؤسسات المجتمع المدني والبحث العلمي، وأهالي الأشخاص ذوي متلازمة داون. وتستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة ومقدمي الرعاية والعاملين في مجال التربية الخاصة والباحثين في مجال استخدامات التكنولوجيا المساعدة.

وتهدف الندوة إلى التوعية بمتلازمة داون من حيث التحديات والفرص المتاحة، كما تناقش المعلومات الخاطئة الشائعة عن المتلازمة وتوجيه أهالي الأشخاص ذوي المتلازمة ومقدمي الرعاية لهم إلى أفضل الطرق والتقنيات المساعدة التي من شأنها توفير حياة طبيعية لهؤلاء الأشخاص. وستلقى أيضًا الندوة الضوء على التغذية الصحية وارتباطها بمتلازمة داون والفرص المتاحة لتمكين الأشخاص ذوي المتلازمة ودمجهم في المجتمع.

جدير بالذكر أن الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة تأسست عام 2018 وهي هيئة تابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودعم دمجهم في المجتمع.

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