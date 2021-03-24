«تعليم القاهرة» تحصد المراكز الأولى بالإلقاء الشعري

حصدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، المراكز الأولى في مسابقة الإلقاء الشعري على مستوى الجمهورية، برعاية محمد عطية وكيل أول الوزارة، مدير المديرية.وحصدت المديرية مركز أول وثاني ورابع وخامس وسادس في الإلقاء الشعري، تحت إشراف زينب عبد الفتاح، مدير عام الشئون التنفيذية، وجمال طاهر موجه عام التربية المسرحية، وسحر عبد العزيز، موجه أول التربية المسرحية، وفريق العمل بالإدارات التعليمية.وتقدم مدير المديرية، بالتهنئة والشكر لأسرة التربية المسرحية وأولياء الأمور والطلبة المشاركين، على الجهد المبذول في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.وأشار عطية، أن تطور الأداء والتفوق في العمل وبالأخص في ظل ظروف حرجة يعتبر إنجاز ووعي كامل وتحمل مسئولية ومواكبة التطور وعصر الرقمنة، متمنيا التوفيق للجميع وتحفيزهم على استمرار وإنجاز العمل.