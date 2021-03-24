فلسطين تسجل 2032 إصابة جديدة و23 وفاة بكورونا

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، تسجيل 23 وفاة و2032 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية.ولفتت الكيلة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم الأربعاء - إلى تعافي 1665 حالة، حيث أن نسبة التعافي من الفيروس في البلاد بلغت 89.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.8، كما بلغت نسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.