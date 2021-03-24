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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بعد توقف قرابة 30 عاما.. «الري» تفتتح محطة مناسيب المياه بجنوب السودان

الأربعاء 24/مارس/2021 - 01:37 م
محطة مناسيب المياه
محطة مناسيب المياه
وائل القمحاوى
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تنفذ وزارة الموارد المائية والري، عدة مشروعات تنموية فى جنوب السودان، في إطار التعاون مع دول حوض النيل، ومنها ما يسمح بتنمية وحسن إدارة الموارد المائية بجنوب السودان بالإضافة للتنبؤ بالفيضانات والحد من مخاطرها وحفر الآبار الجوفية لتوفير مياه الشرب.

وافتتح قطاع شئون مياه النيل بوزارة الري، محطة قياس المناسيب والتصرفات بـ"منجلا" علي بحر "الجبل" في جنوب سيناء، والتي تم إنشاؤها عام 1905 والمتوقفة منذ الثمانينات بسبب الحرب، والتي تعد أحد إنجازات مشروع تأهيل وإنشاء محطات قياس المناسيب والتصرفات بجمهورية جنوب السودان، والذي يأتي ضمن مشروعات وزارة الموارد المائية والرى التي تقوم مصر بتنفيذها في إطار التعاون الفني بين البلدين.

وأكدت وزارة الموارد المائية والري، أن المحطة سوف تساهم في تجميع البيانات والقياسات اللازمة لإعداد الدراسات المشتركة للحد من مخاطر الفيضانات بجنوب السودان، كما تشمل المحطة بئر جوفي لمياه الشرب يعمل بالطاقة الشمسية لخدمة المواطنين والأهالي.

وقال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن التعاون بين البلدين يمتد لسنوات طويلة تم خلالها تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التى تعود بالنفع المباشر على مواطني دولة جنوب السودان، وبما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين وإعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع سد "واو" المتعدد الأغراض بدولة جنوب السودان.

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