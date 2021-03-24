بريطانيا: دور إيران في اليمن سلبي جدًا

قال السفير البريطاني في اليمن، مايكل آرون، اليوم الأربعاء، إن دور إيران في اليمن سلبي جدًا وهي التي تدعم الحوثيين بالمال والسلاح.وأضاف آرون، فقد "ندعم رؤية تحالف دعم الشرعية بشأن الوضع في اليمن".يذكر أن الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية السعودي، كان قد أعلن الاثنين عن مبادرة جديدة للسلام لإنهاء حرب اليمن، وأوضح خلال مؤتمر صحفي أن "المبادرة السعودية تشمل وقف إطلاق النار في أنحاء البلاد، تحت إشراف الأمم المتحدة".إلى ذلك أضاف أن "التحالف بقيادة السعودية سيخفف حصار ميناء الحديدة وإيرادات الضرائب من الميناء ستذهب إلى حساب مصرفي مشترك بالبنك المركزي، وسيسمح بإعادة فتح مطار صنعاء لعدد محدد من الوجهات الإقليمية والدولية المباشرة".يشار إلى أن تلك المبادرة حصدت ترحيبًا عربيًا ودوليًا واسعًا، كما أثنت الأمم المتحدة على تلك الخطوة. وقال المتحدث باسمها، فرحان حق، إن المنظمة الدولية ترحب بمبادرة السلام السعودية، التي تتسق مع جهود الأمم المتحدة.