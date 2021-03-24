ميركل تتشاور مجددا مع قادة الولايات اليوم

عقب الانتقادات الحادة للقرارات الأخيرة التي اتفقت عليها الحكومة الاتحادية والولايات بشأن تشديد الإغلاق خلال فترة عيد القيامة، تعتزم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التشاور مجددا مع رؤساء حكومات الولايات اليوم الأربعاء، حيث من المقرر أن تجري المستشارة المشاورات عبر الإنترنت في تمام الساعة الحادية عشر صباحا (التوقيت المحلي)، والتي ستدور حول التعامل مع الانتقادات المستمرة بشأن القرارات الأخيرة.وأثير استياء على وجه الخصوص بسبب بقاء تنفيذ بعض القرارات المحورية مفتوحا رغم المشاورات التي استغرقت ساعات طويلة ليلة الاثنينالثلاثاء الماضية.