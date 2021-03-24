1088 إصابة جديدة بكورونا فى كازاخستان

سجلت السلطات الصحية في جمهورية كازاخستان ألفا و88 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ما رفع إجمالي عدد المصابين في البلاد بالفيروس إلى 235 ألفا و95 حالة.وذكرت وزارة الصحة الكازاخية- في بيان نقلته وكالة أنباء "كازينفورم" المحلية اليوم الأربعاء، أن البلاد سجلت في الوقت ذاته 817 حالة شفاء تام من المرض، ليرتفع إجمالي حالات التعافي في البلاد إلى 212 ألفا و908 حالات.وأضافت أن عدد المرضى الذين يخضعون للعلاج من الفيروس التاجي في البلاد يبلغ حتى الآن 21 ألفًا و888 شخصًا، منهم 291 في حالة حرجة ويتلقون العلاج داخل المستشفيات.