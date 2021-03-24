تمديد الإغلاق في هولندا لمواجهة كورونا حتى 20 أبريل

أعلن رئيس وزراء هولندا مارك روته، اليوم الأربعاء، تمديد إجراءات الإغلاق المفروضة في مواجهة فيروس كورونا حتى 20 أبريل المقبل.وقال روته -في مؤتمر صحفي وفق ما أورده موقع "داتش نيوز" الهولندي عبر موقعه الإلكتروني-: "قرار تمديد إجراءات الإغلاق أيده رؤساء مجالس السلامة والشرطة بالإجماع وفي الوقت الحالي، لا يمكننا التخلي عن الإجراءات التقييدية".كما أعلن روته عن موافقة الحكومة على تأجيل بدء حظر التجول الليلي اعتبارًا من 31 مارس لمدة ساعة على أن يبدأ من العاشرة مساء بالتوقيت المحلي لهولندا.وتستمر توصيات حكومة هولندا بالامتناع عن السفر إلى الخارج حتى 15 مايو، ما أدى إلى تبديد الآمال السابقة في أن يتمكن الناس من السفر خلال العطلات المدرسية التي تبدأ في 26 أبريل.وفي سياق متصل، أعلن وزير الصحة الهولندي هوجو دي جونج أنه من المقرر توافر 4 ملايين جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا بحلول منتصف مايو المقبل.جدير بالذكر أن السلطات الهولندية فرضت إغلاقًا شبه كامل في 15 ديسمبر 2020.. وأغلقت جميع المتاجر في البلاد، باستثناء تلك التي تبيع المواد الغذائية والسلع الأساسية.. وأغلقت المطاعم والمقاهي والمتاحف والمسارح والمتنزهات الترفيهية وحدائق الحيوان والكازينوهات وحمامات السباحة والمنشآت الرياضية ونقاط التموين والصالونات بأنواعها.