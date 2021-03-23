«التعليم» تعلن طرق ضوابط مواد الهوية لطلاب المدارس الدولية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المدارس ستتولى عقد امتحانات مواد الهوية (اللغة العربية - الدراسات الاجتماعية - التربية الدينية - التربية الوطنية) لطلاب المدارس الدولية على مستوى المدرسة وتحت إشراف الإدارة التعليمية وتعتمد نتائج الطلاب من الإدارة التعليمية.وأوضحت الوزارة أن الطلاب الذين لم يسبق لهم أداء هذه الامتحانات قبل توقف الدراسة يتم امتحانهم في المنهج كاملًا.وأشارت إلى أن الطلاب الذين سبق لهم أداء هذه الامتحانات قبل توقف الدراسة سيتم امتحانهم في منهج ومقرر الصف الفصل الدراسي الثاني فقط.