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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

نصائح للحماية من أضرار الموجة الحارة في محافظات مصر

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 06:50 م
الموجة الحارة
الموجة الحارة
شيماء حسين
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في ظل ارتفاع درجات الحرارة يدير الكثير من المواطنين حاليا محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة بعض نصائح للحماية من أضرار الموجة الحارة في محافظات مصر التي تخفف من تأثير ارتفاع الحرارة.

ويستعرض «الدستور» من خلال هذا التقرير كيفية التأقلم مع ارتفاع درجات الحرارة و أبرز المشروبات المرطبة التي يمكن الاستعانة بها للحفاظ على درجات حرارة الجسم 

نصائح للحماية من أضرار الموجة الحارة في محافظات مصر 2021


وضع الأطباء نصائح للحفاظ على نسبة رطوبة الجسم وعدم فقد سوائل الجسم التي تحافظ على التوزان في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال الموجات الحارة أبرزها شرب الماء والعصائر الطبيعية بكثرة وارتداء الملابس الفضفاضة الواسعة ذات الألوان الطاردة للحرارة خاصة المصنوعة من القطن و الحرص على تعريض الجسم للأجهزة الكهربائية التي من شأنها ترطيب الجسم مثل التكييف والمروحة والمداومة على الاستحمام وتبريد الجسم تحت المياه باستمرار باستخدام الماء الفاتر و الحرص على التواجد في أماكن جيدة التهوية في حالة تعذر وجود أجهزة كهربائية من شأنها الحافظ على تبريد الجسم

أبرز المشروبات المرطبة للجسم 2021


ينصح الأطباء بالأكثار من شرب الماء والعصائر الطبيعية التي من شأنها الحافظ على ترطيب الجسم و تقليل المشروبات التي من شأنها إدرار البول مثل الشاى والقهوة لمنع فقدان السوائل التي تحمي الجسم من الجفاف ولعل أبرزها العصائر والمشروبات الطبيعية مثل عصير الليمون القريش والبرتقال وماء جوز الهند و عصير الخيار كوكتيل الفواكة بالإضافة إلى شرب الحليب وتناول جميع منتجات الألبان مثل الزبادي وكافة أنواع الجبن و الخضروات و الفواكة الصيفية التي تحتوى على مياه مثل البطيخ و الاناناس و الكنتالوب وذلك للاستفادة من المياه التي تحتوى عليها للحفاظ على ترطيب الجسم

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الإجراءات الوقائية في حالة الشعور الضربة الشمس 


يجب الاستفادة من نصائح للحماية من أضرار الموجة الحارة في محافظات مصر للوقاية من ضربات الشمس التي تصيب الإنسان وتقضي على كافة الأنشطة الحيوية بسبب نقص السوائل في الجسم و ارتفاع درجات الحرارة أبرزها المكوث في المنزل مع استخدام كمادات ماء بارد و الاستحمام الدائم بماء فاتر ولبس ملابس قطنية وتناول عصائر ومشروبات مرطبة 

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