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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة القناة تشارك في تحكيم مشروعات مدارس ستيم للمتفوقين

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 05:24 م
جامعة القناة
جامعة القناة
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شارك وفد من أعضاء هيئة التدريس بجامعة قناة السويس في هيئة تحكيم مشروعات مدارس ستيم للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بالإسماعيلية، والمنعقدة بالمجمع التعليمي.
تأتي هذه المشاركة في إطار توجيهات الدكتور احمد زكي رئيس الجامعة بتأكيد دور الجامعة، ومشاركتها المجتمعية، وبوصفها بيت خبرة واستشارات علمية بما تمتلكه من كوادر بشرية ومراكز بحثية مختلفة.

شارك بالتحكيم الدكتور احمد فؤاد الأستاذ بكلية الحاسبات والمعلومات ووكيل الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية، والدكتور وليد فتحي خليل أستاذ الأدوية بكلية الطب البيطري، والدكتورة رانيا حلمي أستاذ ورئيس قسم الطب الشرعي والسموم بكلية الطب البيطري، والدكتور محمد السيد استاذ مساعد التغذية بكلية الطب البيطري.

وتناولت مشروعات الطلاب مجالات علمية مختلفة في أحد التحديات المتعلقة بمشكلات الدولة المصرية ومن ابرزها:-

استخدام التكنولوجيا في مواجهة التلوث، وإعادة التدوير، وتحلية المياه.

وأوضح الدكتور أحمد فؤاد وكيل الكلية المصرية الصينية أن الجامعة استضافت طلاب مدارس ستيم بالإسماعيلية في محاضرات علمية توضح كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي وربطه بمشروعات الطلاب، وتابع إن من أبرز مشروعات الطلاب وأكثرها تميزا مشروع لسلة مهملات تقوم بالفصل الأوتوماتيكي للنفايات من خلال حساس فتفصل المخلفات العضوية عن الورقية وغيرها.

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