رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظة الأقصر تحتفل بـ«يوم الشهيد»

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 04:48 م
مصطفى ألهم
مصطفى ألهم
هدى الأمير
طباعة
أقيم اليوم الثلاثاء، بقاعة المؤتمرات الدولية بمحافظة الأقصر، حفل تكريم أبناء محافظة الأقصر من أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية والأمنية والإرهابية، الذى أقامته جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، وذلك بحضور المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

حضر الحفل محمد عبد القادر خيري نائب محافظ الأقصر، واللواء خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، ورؤساء المراكز والمدن ووكلاء الوزارات ومديرو المديريات وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية ورجال الدين الأسلامى والمسيحي وممثلى المجلس القومى للمرأة.

وبدأ الحفل بتلاوة آيات القرآن الكريم والوقوف دقيقة حدادا على أرواح الشهداء، كما شهد الحضور فيلمًا تسجيليًا عن شهداء محافظ الأقصر.

وثمن محافظ الأقصر الدور الذي تقوم به القوات المسلحة والشرطة، والتي ساهمت بقدر كبير في تنفيذ خطط التنمية الشاملة والمشروعات القومية، كما وجه محافظ الأقصر تحية تقدير وإعزاز لأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية من القوات المسلحة والشرطة،وأن احتفال الجمعية اليوم بتكريم هؤلاء الأبطال يعكس اعتزاز الوطن بأبنائه ويجسد أسمى معاني الروح الوطنية، وهذا الحفل دلیل على أن مصر لا تنسى أبناءها الذين ضحوا بأرواحهم من أجل استقرار وأمن هذا الوطن، وأنهم في قلوبنا جميعا وأن التاريخ سيظل يذكرهم، فهولاء هم الذين أعادوا لنا الكرامة والعزة، متمنيًا أن يديم الله على مصرنا الحبيبة نعمة الأمن والأمان والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وتم خلال الحفل تكريم نحو 250 من أسر شهداء الجيش والشرطة ومصابى العمليات الحربية والإرهابية، كما تم تبادل الدروع بين محافظة الأقصر وجمعية المحاربين القدامى ومديرية أمن الأقصر.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إحالة «متحرش المترو» للمحاكمة العاجلة

عاصفة ترابية تخنق 37 عاملة بمصنع ملابس في المنيا

قبول استئناف النيابة على إخلاء سبيل مالك عقار فيصل وتجديد حبسه 45 يوما

مدبولي ينقل لعاهل الأردن تطلع الرئيس السيسي للقائه قريبًا


الصور

image description

افتتاح المؤتمر الـ12 لقسم الباثولوجيا الإكلينيكية بجامعة أسيوط

image description

الشحات عتمان عميدا لـ«تربية دمياط»

image description

بدء العمل بـ47 مكتب بريد مطور بأسيوط

image description

قطع المياه عن بعض المناطق بأسيوط بسبب بقعة سولار في النيل

image description

ضبط مخالفات عدم ارتداء الكمامات بدمياط

الأكثر قراءة

لينك نتيجة أولى ثانوي 2021 الترم الأول بكود الطالب.. «نتيجة الصف الأول الثانوي»

بكود الطالب | رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي ترم أول 2021

الشرطة تكشف كيفية سرقة مصطفى محمد.. وتلقي القبض على اللص (فيديو)

تعرف على أسعار ياميش رمضان ٢٠٢١

إنفوجراف

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

موعد امتحان شهر مارس اولي ثانوي 2021

السويد تعتزم زيادة الرسوم المفروضة على الطائرات «عالية التلوث»

عمان تشارك في منتدى النزاهة ومكافحة الفساد العالمي

السعودية تعقد 1.2 مليون جلسة مرئية لخدمة التقاضي الإلكتروني

أيام زمان

بسبب مشاهد الإغراء.. قصة هجوم هند رستم على الفنانات الجدد

«الصدفة وحدها جعلت منى راقصة».. كيف تحولت نجوى فؤاد إلى الرقص؟

«أيام من حياتى»... تفاصيل سنوات العزلة فى حياة راهب الجغرافيا

كيف أفسدت عيون الفنان عبد الفتاح القصرى كواليس تصوير «شيئ من لا شيئ»؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
عنصريون ضد العنصرية!
لواء.حمدى البطران
يونانى يكتب عن ديروط
مؤمن المحمدي
ضربات المعاناة الترجيحية
جمال-أسعد
الثقافة والتدهور
المزيد

الثقافة

مجدي عبد الحميد يناقش «الفرص الضائعة» بالنيل الثقافية غدًا

وزيرة الثقافة تكرم محمد على سليمان وجمال بخيت فى الأوبرا

100 دار نشر تشارك في معرض الإسكندرية التاسع

تواصل أعمال تطوير وإعادة تأهيل متحف الجزيرة للفنون