محافظة الأقصر تحتفل بـ«يوم الشهيد»

أقيم اليوم الثلاثاء، بقاعة المؤتمرات الدولية بمحافظة الأقصر، حفل تكريم أبناء محافظة الأقصر من أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية والأمنية والإرهابية، الذى أقامته جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، وذلك بحضور المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.حضر الحفل محمد عبد القادر خيري نائب محافظ الأقصر، واللواء خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، ورؤساء المراكز والمدن ووكلاء الوزارات ومديرو المديريات وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية ورجال الدين الأسلامى والمسيحي وممثلى المجلس القومى للمرأة.وبدأ الحفل بتلاوة آيات القرآن الكريم والوقوف دقيقة حدادا على أرواح الشهداء، كما شهد الحضور فيلمًا تسجيليًا عن شهداء محافظ الأقصر.وثمن محافظ الأقصر الدور الذي تقوم به القوات المسلحة والشرطة، والتي ساهمت بقدر كبير في تنفيذ خطط التنمية الشاملة والمشروعات القومية، كما وجه محافظ الأقصر تحية تقدير وإعزاز لأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية من القوات المسلحة والشرطة،وأن احتفال الجمعية اليوم بتكريم هؤلاء الأبطال يعكس اعتزاز الوطن بأبنائه ويجسد أسمى معاني الروح الوطنية، وهذا الحفل دلیل على أن مصر لا تنسى أبناءها الذين ضحوا بأرواحهم من أجل استقرار وأمن هذا الوطن، وأنهم في قلوبنا جميعا وأن التاريخ سيظل يذكرهم، فهولاء هم الذين أعادوا لنا الكرامة والعزة، متمنيًا أن يديم الله على مصرنا الحبيبة نعمة الأمن والأمان والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.وتم خلال الحفل تكريم نحو 250 من أسر شهداء الجيش والشرطة ومصابى العمليات الحربية والإرهابية، كما تم تبادل الدروع بين محافظة الأقصر وجمعية المحاربين القدامى ومديرية أمن الأقصر.